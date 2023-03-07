Сударчиковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти26.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Сударчиковъ Григорий
Мать: Сударчикова Афимья
Бракосочетание
?.01.1838
Жена: Сударчикова Анисья
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сударчиковъ Филимонъ
Мать ребёнка: Сударчикова Анисья
Рождение ребёнка
07.10.1866
Сын: Сударчиковъ Игнатий
Мать ребёнка: Сударчикова Анисья
Смерть
26.10.1884