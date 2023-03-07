Сударчиковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчиковъ Григорий

Сударчиковъ Григорий

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сударчиковъ Григорий

Мать: Сударчикова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1838

Жена: Сударчикова Анисья

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сударчиковъ Филимонъ

Мать ребёнка: Сударчикова Анисья

Рождение ребёнка
07.10.1866

Сын: Сударчиковъ Игнатий

Мать ребёнка: Сударчикова Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
26.10.1884
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close