Ткаченко Ульяна Трофимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1910
Сын: Ткаченко Лукьян Гаврилович
Отец ребёнка: Ткаченко Гавриил Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.10.1914
Сын: Ткаченко Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Ткаченко Гавриил Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.01.1917
Отец ребёнка: Ткаченко Гавриил Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Ткаченко Гавриил Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.01.1921
Отец ребёнка: Ткаченко Гавриил Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно