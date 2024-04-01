Саушкина Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1924
Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев
Выд 5011665 от 7 апреля 1940
Рождение ребёнка
14.04.1926
Дочь: Саушкина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
05.06.1928
Сын: Саушкин Константин Павлович
Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев
Смерть
Неизвестно