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Саушкина Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саушкин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
14.04.1924

Сын: Саушкин Виктор Павлович

Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев

Выд 5011665 от 7 апреля 1940
Рождение ребёнка
14.04.1926

Дочь: Саушкина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
05.06.1928

Сын: Саушкин Константин Павлович

Отец ребёнка: Саушкин Павел Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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