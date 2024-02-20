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Корсун Иван / Иоанн / Захарович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный

Дата рождения

15.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1915

Отец: Корсун Захар / Захарий / Силлович

Мать: Корсунова Анастасия Петровна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, х.Закотный
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 67 /, м/к-1915г../ зап.№ 24 /
Крещение
16.04.1915
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 24 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 67 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Яков Николаевич Ткаченко и Елисея Угиненко жена Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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