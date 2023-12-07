Токарев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.05.1932
Дата смерти28.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
28.01.1970
Причина смерти: Авиакатастрофа