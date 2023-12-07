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Токарев Анатолий Иванович

Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

29.05.1932

Дата смерти

28.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токарева (Горнакова) Тамара Яковлевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
28.01.1970
Причина смерти: Авиакатастрофа

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