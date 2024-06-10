Сухинина Ефросиния Прокофьева 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Ефросиния Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Перфил Иванов

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сухинина (Сухинина) Евдокия Перфилова

Отец ребёнка: Сухинин Перфил Иванов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сухинина (Сухинина) Мавра Перфилова

Отец ребёнка: Сухинин Перфил Иванов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Сухинина (Сухинина) Агафья Перфилова

Отец ребёнка: Сухинин Перфил Иванов

Смерть
Неизвестно

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