Мезенцева (Нагаткина) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцева (Нагаткина) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1855

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1855

Отец: Нагаткин Пётр Васильевич

Мать: Нагаткина Александра Николаевна

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