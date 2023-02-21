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Мезенцева (Нагаткина) Ольга Петровна
Мезенцева (Нагаткина) Ольга Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1855
Пол
Женский
Отец
Нагаткин Пётр Васильевич
1818 г.р.
Мать
Нагаткина (Неклюдова) Александра Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1855
Отец:
Нагаткин Пётр Васильевич
Мать:
Нагаткина Александра Николаевна
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