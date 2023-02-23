Никешина Александра Павловна
Место рожденияСело Красный Яр , Астраханская губерния
Дата рождения1913
Дата смерти24.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Красный Яр , Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1932
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Никешин Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
13.01.1937
Отец ребёнка: Назаров Вов Петр Павлович
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Назаров Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Назаров Вов Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1942