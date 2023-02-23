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Никешина Александра Павловна

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Место рождения

Село Красный Яр , Астраханская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

24.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Красный Яр , Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1932

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Никешин Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
13.01.1937

Сын: Назаров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Назаров Вов Петр Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Назаров Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Назаров Вов Петр Павлович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никешин Гавриил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Вов Петр Павлович

Смерть
24.08.1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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