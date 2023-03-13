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Суровцовъ Константинъ
Суровцовъ Константинъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Мужской
Отец
Суровцовъ Андрей
Мать
Суровцова Мавра Карпова
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Суровцовъ Андрей
Мать:
Суровцова Мавра Карпова
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