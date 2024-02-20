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Угнивенко Агафия Антоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.08.1913

Дочь: Васса Владимировна

Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.01.1920

Сын: Угнивенко Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Угнивенко Владимир Васильевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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