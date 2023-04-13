Тукмачев Семен Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тукмачев Иван Денисов
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
04.03.1846
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
24.04.1850
Дочь: Александра Семенова
Мать ребёнка: Агрипина Егорова
Смерть
Неизвестно