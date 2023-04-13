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Тукмачев Семен Иванов

Место рождения

Анисимов, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тукмачев Иван Денисов

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский округ, Уральская область
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Рождение ребёнка
04.03.1846

Сын: Тукмачев Конон Семенов

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Анисимов, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
24.04.1850

Дочь: Александра Семенова

Мать ребёнка: Агрипина Егорова

Анисимов, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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