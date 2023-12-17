Филатова (Костина) Клавдия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Костина) Клавдия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
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Рождение
1920

Отец: Костин Захар Фролович

Мать: Костина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
14.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Рождение ребёнка
17.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Иван Никитович

Смерть
Неизвестно
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