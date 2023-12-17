Филатова (Костина) Клавдия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
14.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Рождение ребёнка
17.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филатов Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно