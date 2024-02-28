Шаламова (Шушарина) (Шушарина) Федосья Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шушарина) (Шушарина) Федосья Матфеева

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Шушарин Матфей

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.02.1812

Муж: Шаламов Иван Яковлев

Рождение ребёнка
10.05.1813

Дочь: Новопашина Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1814

Сын: Шаламов Епифаний Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1816

Сын: Шаламов Палладий Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1818

Сын: Шаламов Кир Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.05.1819

Сын: Шаламов Исай Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1821

Дочь: Хиония Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1822

Сын: Шаламов Пагкратий Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шаламов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.12.1826

Дочь: Лукия Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1828

Сын: Шаламов Лев Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1829

Сын: Шаламов Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1830

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1835

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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