Шаламова (Шушарина) (Шушарина) Федосья Матфеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1789
Отец: Шушарин Матфей
Бракосочетание
03.02.1812
Муж: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
10.05.1813
Дочь: Новопашина Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
11.05.1814
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
27.11.1816
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
31.01.1818
Сын: Шаламов Кир Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.05.1819
Сын: Шаламов Исай Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1821
Дочь: Хиония Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
07.07.1822
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
11.12.1826
Дочь: Лукия Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
18.02.1828
Сын: Шаламов Лев Иванов
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
08.07.1829
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
27.10.1830
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Рождение ребёнка
27.06.1835
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Шаламов Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно