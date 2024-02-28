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Плесовских Савелий Иванович

Место рождения

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Около 1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Плесовских Иван Савич

Мать: Плесовских Маланья Симоновна

Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Упоминание
1763
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Сказки о разночинцах и государственных крестьянах 1763 года РГАДА. Ф.350, Оп.2, Д.3578 Написанный по ревизии Сава Власов Плесовских 40 59 жена Дарья Иванова, 60, взята в замужество деревни Дресвянской... Показать все
Смерть
Неизвестно
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