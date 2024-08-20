Самбор (Цванцигер) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбор (Цванцигер) Наталья Владимировна

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Место рождения

Донбасс

Дата рождения

1893

Дата смерти

20.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Цванцигер (Zwanziger) Владимир (Woldemar) Федорович

Мать: Цванцигер (Легкова) Екатерина Федоровна

Образование
По 1913
Образование
Около 1915
Работа или профессия
С 1915 по 1916
Рождение ребёнка
08.09.1937

Сын: Самбор Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович

Бракосочетание
07.04.1943

Муж: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович

Место жительства
По 1985
Смерть
20.10.1985

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