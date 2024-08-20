Самбор (Цванцигер) Наталья Владимировна
Место рожденияДонбасс
Дата рождения1893
Дата смерти20.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Цванцигер (Zwanziger) Владимир (Woldemar) Федорович
Образование
По 1913
Образование
Около 1915
Работа или профессия
С 1915 по 1916
Рождение ребёнка
08.09.1937
Сын: Самбор Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Пржездзецкий (Самбор) (Przeździecki) (Sambor) Вячеслав Мечиславович
Бракосочетание
07.04.1943
Место жительства
По 1985
Смерть
20.10.1985