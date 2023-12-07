Силетний Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силетний Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Михаил Иванович

Мать: Матрена Ивановна

Смерть
1813
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