Дронова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Дроновъ Николай
Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дроновъ Иванъ
Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дроновъ Матвей
Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроновъ Яковъ