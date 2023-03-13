Дронова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Дроновъ Николай

Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ

Рождение ребёнка
1842

Сын: Дроновъ Иванъ

Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дроновъ Матвей

Отец ребёнка: Дроновъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроновъ Яковъ

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