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Тодоров Петр Параскевов

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1808

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тодоров Параскева Сирота

Мать: Тодорова Феодора

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-64
Смерть
1814
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-64
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