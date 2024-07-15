Воблая Степанида (Устиченко) Терентьевна 15.09.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воблая Степанида (Устиченко) Терентьевна

Место рождения

Знаменовка, Дніпропетровська область

Дата рождения

15.09.1903

Дата смерти

15.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903

Отец: Устиченко Терентий Тихонович

Мать: Устиченко Акулина Илларионовна

Знаменовка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Между 30.03.1939 и 02.04.1939

Дочь: Агацкая (Воблая) Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Воблый Михаил Андреевич

Ахметка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.05.1994
Эркен-Шахар, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

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