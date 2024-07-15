Воблая Степанида (Устиченко) Терентьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1903
Дата смерти15.05.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1903
Рождение ребёнка
Между 30.03.1939 и 02.04.1939
Дочь: Агацкая (Воблая) Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Воблый Михаил Андреевич
Ахметка, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.05.1994
Эркен-Шахар, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика