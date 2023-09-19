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Руденок Пимен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Руденок Иван Федоров

Мать: Руденок Иульяния Авдеева

Рождение ребёнка
01.03.1881

Дочь: Кононенко Евдокия Пименова

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1883

Сын: Руденок Петр Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.04.1886

Сын: Руденок Стефан Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Сын: Руденок Иван Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1889

Сын: Руденок Василий Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
?.02.1890

Сын: Руденок Анисим Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1891

Сын: Руденок Алексей Пименов

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Параскева Пименова

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1894

Дочь: Чугай Ирина Пименова

Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна

Будище, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденок Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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