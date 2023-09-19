Руденок Пимен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Руденок Иван Федоров
Мать: Руденок Иульяния Авдеева
Рождение ребёнка
01.03.1881
Дочь: Кононенко Евдокия Пименова
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1883
Сын: Руденок Петр Пименов
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1886
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.06.1887
Сын: Руденок Иван Пименов
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
06.04.1889
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
?.02.1890
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1891
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Параскева Пименова
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.1894
Дочь: Чугай Ирина Пименова
Мать ребёнка: Руденок Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно