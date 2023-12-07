Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Емельян Владимирович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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