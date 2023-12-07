Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Емельян Владимирович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно