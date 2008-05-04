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Петин Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1941

Дата смерти

04.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941

Отец: Петин Иван Петрович

Мать: Петина Мария Митрофановна

Рождение ребёнка
30.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Павлодар, Казахстан
Смерть
04.05.2008
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Пгт Хохольский Хохольский Район (Воронеж)
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