Петин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1941
Дата смерти04.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1941
Отец: Петин Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Павлодар, Казахстан
Смерть
04.05.2008
Хохольский, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Кладбище Пгт Хохольский Хохольский Район (Воронеж)