Орлеанская (Орлеанская) Луиза
Место рожденияКанны, округ Грас, департамент Приморские Альпы, Прованс, Франция
Дата рождения04.02.1882
Дата смерти18.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882
Канны, округ Грас, департамент Приморские Альпы, Прованс, Франция
Бракосочетание
16.11.1907
Муж: Бурбон Карл
Ившем, Вустершир, Англия, Великобритания
Посёлок Wood Norton, Evesham, England, United Kingdom.
Посвящение в духовный сан
16.11.1907
Ившем, Вустершир, Англия, Великобритания
Присвоен титул: Princesse des Deux-Siciles et Infante d\'Espagne (Принцесса двух Сицилий и Инфанта Испании)
Рождение ребёнка
05.09.1908
Отец ребёнка: Бурбон Карл
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: Бурбон-Сицилийская Долорес
Отец ребёнка: Бурбон Карл
Рождение ребёнка
23.12.1910
Дочь: Бурбон-Сицилийская Мерседес
Отец ребёнка: Бурбон Карл
Мари́я де лас Мерсе́дес Кристи́на Хена́ра Исабе́ль Луи́са Кароли́на Викто́рия де То́дос лос Са́нтос Бурбо́н и Орлеа́н, графиня Барсело́нская
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Бурбон-Сицилийская Эсперанса
Отец ребёнка: Бурбон Карл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1958