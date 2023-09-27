Орлеанская (Орлеанская) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлеанская (Орлеанская) Луиза

Место рождения

Канны, округ Грас, департамент Приморские Альпы, Прованс, Франция

Дата рождения

04.02.1882

Дата смерти

18.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Канны, округ Грас, департамент Приморские Альпы, Прованс, Франция
Бракосочетание
16.11.1907

Муж: Бурбон Карл

Ившем, Вустершир, Англия, Великобритания
Посёлок Wood Norton, Evesham, England, United Kingdom.
Посвящение в духовный сан
16.11.1907
Ившем, Вустершир, Англия, Великобритания
Присвоен титул: Princesse des Deux-Siciles et Infante d\'Espagne (Принцесса двух Сицилий и Инфанта Испании)
Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Бурбон-Сицилийский Карл

Отец ребёнка: Бурбон Карл

Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: Бурбон-Сицилийская Долорес

Отец ребёнка: Бурбон Карл

Рождение ребёнка
23.12.1910

Дочь: Бурбон-Сицилийская Мерседес

Отец ребёнка: Бурбон Карл

Мари́я де лас Мерсе́дес Кристи́на Хена́ра Исабе́ль Луи́са Кароли́на Викто́рия де То́дос лос Са́нтос Бурбо́н и Орлеа́н, графиня Барсело́нская
Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Бурбон-Сицилийская Эсперанса

Отец ребёнка: Бурбон Карл

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1958
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