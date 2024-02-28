Ромахова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Ромахова ? Александровна
Отец ребёнка: Ромахов Александр Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1923
Сын: Ромахов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Ромахов Александр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно