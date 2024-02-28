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Ромахова Анна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1920

Муж: Ромахов Александр Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Ромахова ? Александровна

Отец ребёнка: Ромахов Александр Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
15.01.1923

Сын: Ромахов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Ромахов Александр Петрович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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