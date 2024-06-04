Мокрушин (Пантелеев) Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти20.12.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1823
Сын: Мокрушин (Пантелеев) Николай Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Мокрушина) Авдотья Петрова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.12.1829
Причина смерти: от лихорадки