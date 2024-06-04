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Мокрушин (Пантелеев) Петр Иванов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

20.12.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Мокрушин Иван Пантелеев

Мать: Мокрушина Стефанида Алексеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1823

Сын: Мокрушин (Пантелеев) Николай Петров

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Мокрушина) Авдотья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.12.1829
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки

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