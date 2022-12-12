Матрена Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1775
Муж: Естафей Матвеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Дмитрий Евстафьев
Отец ребёнка: Естафей Матвеев
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно