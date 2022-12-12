Матрена Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1754 г.р.

Дети

Вычислено 1776 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1775

Муж: Естафей Матвеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Дмитрий Евстафьев

Отец ребёнка: Естафей Матвеев

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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