Денисова Ксения Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Екатерина Георгиева
Отец ребёнка: Денисов Егор (Георгий) Ефимов
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно