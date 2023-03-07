Соболева (Белорусцева) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Белорусцева) Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна Ярофеева

Отец ребёнка: Соболев Ярофей Калинин

Рождение ребёнка
1770

Сын: Соболев Георгий Ярофеев

Отец ребёнка: Соболев Ярофей Калинин

Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Ярофей Калинин

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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