Соболева (Белорусцева) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна Ярофеева
Отец ребёнка: Соболев Ярофей Калинин
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Соболев Ярофей Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно