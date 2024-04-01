Выходцева (Баушкина) Мариамна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Баушкина) Мариамна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1914

Муж: Выходцев Федор Ильин

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м.18 ж.19 крестьянская дочь того же поселка
Смерть
Неизвестно

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