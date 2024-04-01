Выходцева (Баушкина) Мариамна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1914
Муж: Выходцев Федор Ильин
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м.18 ж.19 крестьянская дочь того же поселка
Смерть
Неизвестно