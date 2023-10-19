Łubieński Лев Федорович
Место рожденияКазимежа-Велька, Казимежский повят, Свентокшиское воеводство, Польша
Дата рождения15.03.1861
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861
Отец: Łubieński Franciszek
Казимежа-Велька, Казимежский повят, Свентокшиское воеводство, Польша
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Cmentarz Parafialny, Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
Cmentarz Parafialny, Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship, Poland