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Łubieński Лев Федорович

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Место рождения

Казимежа-Велька, Казимежский повят, Свентокшиское воеводство, Польша

Дата рождения

15.03.1861

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1861

Отец: Łubieński Franciszek

Мать: Łubieńska Anna Maria Klementyna

Казимежа-Велька, Казимежский повят, Свентокшиское воеводство, Польша
Бракосочетание
03.06.1886

Жена: не указана

Бракосочетание
19.08.1905

Жена: не указана

Wolczkiewicze
Wolczkiewicze
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Cmentarz Parafialny, Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
Cmentarz Parafialny, Kazimierza Wielka, Świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship, Poland
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