Ащеулова, Баранова Наталья Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ащеуловъ Иванъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ
Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746
Сын: Ащеуловъ Дементий
Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ащеуловъ Ефремъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Михаилъ