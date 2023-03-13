Ащеулова, Баранова Наталья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова, Баранова Наталья Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ащеуловъ Иванъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Ащеуловъ Дементий

Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ащеуловъ Ефремъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Михаилъ

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