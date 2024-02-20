(Супенко) Евфимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Супенко) Евфимия Павловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

24.01.1888

Дата смерти

17.09.1901

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1888

Отец: Супенко Павел Захарович

Мать: Супенко Мария Семеновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
17.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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