(Супенко) Евфимия Павловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения24.01.1888
Дата смерти17.09.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1888
Отец: Супенко Павел Захарович
Мать: Супенко Мария Семеновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
17.09.1901
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль