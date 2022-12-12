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Бузилов Иван Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890

Отец: Бузилов Яков Андреевич

Мать: Бузилова Мария Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1890
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Иван Феодоров Бузилов | Елена Васильевна Соцкова, девица
Смерть
Неизвестно
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