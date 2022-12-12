Бузилов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890
Отец: Бузилов Яков Андреевич
Мать: Бузилова Мария Романовна
Крещение
15.02.1890
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Иван Феодоров Бузилов | Елена Васильевна Соцкова, девица
Смерть
Неизвестно