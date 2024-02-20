Горяинков Дорофей Самойлович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1760
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
Около 1782
Жена: Меланья Федоровна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1782г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-578
Смерть
Неизвестно