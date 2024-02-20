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Горяинков Дорофей Самойлович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
Около 1782

Жена: Меланья Федоровна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1782г. ЦГИАК , Ф - 1989-1-578
Смерть
Неизвестно
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