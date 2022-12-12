Вшивцева (Попова) Агрипина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти13.01.1917 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
22.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.
Сын: Вшивцев Николай Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
31.03.1897 ст.
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.
Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.
Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.
Сын: Вшивцев Василий Никифорович
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.
Дочь: Ироида Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Рождение ребёнка
24.08.1912 ст.
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1917 ст.
Причина смерти: от чахотки | похоронена 15 января 1917