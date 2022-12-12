Вшивцева (Попова) Агрипина Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Попова) Агрипина Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

13.01.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Попов Назар Кондратьевич

Мать: Попова Устина Харитонович

Бракосочетание
22.01.1893 ст.

Муж: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.

Сын: Вшивцев Николай Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
31.03.1897 ст.

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
14.01.1901 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
22.11.1903 ст.

Сын: Вшивцев Василий Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
03.03.1906 ст.

Дочь: Ироида Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
06.06.1908 ст.

Сын: Вшивцев Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Рождение ребёнка
24.08.1912 ст.

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Никифор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.01.1917 ст.
Причина смерти: от чахотки | похоронена 15 января 1917
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