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Барышникова Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Барышниковъ Петръ

Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Барышниковъ Андрей

Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Барышниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Барышниковъ Силантей

Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Барышниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышниковъ Федоръ Ивановъ

Смерть
1790
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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