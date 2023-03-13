Барышникова Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Барышниковъ Петръ
Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1747
Сын: Барышниковъ Андрей
Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Барышниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Барышниковъ Силантей
Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Барышниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Барышниковъ Федоръ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан