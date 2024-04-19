Болонина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болонин Нефед Тимофеевич

Рождение ребёнка
31.03.1866

Дочь: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева

Отец ребёнка: Болонин Нефед Тимофеевич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно

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