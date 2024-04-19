Болонина Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1866
Дочь: Сухова (Болонина) Хиония Мефодиева
Отец ребёнка: Болонин Нефед Тимофеевич
Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Смерть
Неизвестно