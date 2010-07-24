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Сидоров Виталий Ильич

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Место рождения

СССР г.Курск

Дата рождения

24.12.1922

Дата смерти

24.07.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

После 1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1922

Отец: Сидоров Илья

Мать: Сидорова Евдокия Андреевна

СССР г.Курск
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
ЦАМО Ф - 58-18001-1574
Смерть
24.07.2010
Россия г. Краснодар
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
25.07.2010
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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