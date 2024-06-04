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Бутков Иван Иванов

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Бутков Иван Степанов

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буткова Матрена Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Гончарова (Буткова) Арина Иванова

Мать ребёнка: Буткова Матрена Федорова

Смерть
1815
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

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