Бутков Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Бутков Иван Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буткова Матрена Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Гончарова (Буткова) Арина Иванова
Мать ребёнка: Буткова Матрена Федорова
Смерть
1815