(Федякина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1889
Дата смерти21.07.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889
Отец: Федякин Николай Семёнович
Мать: Федякина Мария Ивановна
Крещение
23.06.1889
Восприемники: Ефим Семёнович Федякин-Семенов, Феодосья Алексеевна Елясина (Крайнова)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1890
Причина смерти: кашель
Похороны
23.07.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область