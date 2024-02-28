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(Федякина) Анна Николаевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.06.1889

Дата смерти

21.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1889

Отец: Федякин Николай Семёнович

Мать: Федякина Мария Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.06.1889
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Ефим Семёнович Федякин-Семенов, Феодосья Алексеевна Елясина (Крайнова)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.07.1890
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: кашель
Похороны
23.07.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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