Жидков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.12.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960
Отец: Жидков Александр Иванович
Мать: Жидкова Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1984
Дочь: Романова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
23.04.1987
Дочь: Жидкова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
23.12.1991
Дочь: Жидкова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.2008
Дочь: Жидкова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Родионова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
17.12.2011
Мать ребёнка: Родионова Вера Владимировна