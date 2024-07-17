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Жидков Сергей Александрович

Место рождения

Высоково, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960

Отец: Жидков Александр Иванович

Мать: Жидкова Анна Семеновна

Высоково, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
13.01.1984

Дочь: Романова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
23.04.1987

Дочь: Жидкова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
23.12.1991

Дочь: Жидкова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Леонова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.2008

Дочь: Жидкова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Родионова Вера Владимировна

Рождение ребёнка
17.12.2011

Сын: Жидков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Родионова Вера Владимировна

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