(von Knorre Кнорре) Olga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(von Knorre Кнорре) Olga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кнорре Карл Христофорович

Мать: Charlotta Sofia Emelie

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