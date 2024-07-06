Мошков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти31.10.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мошков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1891
Жена: Мошкова (Маямсина) Ольга
Астрахань
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мельникова (Мошкова) Лидия
Мать ребёнка: Мошкова (Маямсина) Ольга
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мошков Александр
Мать ребёнка: Мошкова (Маямсина) Ольга
Смерть
31.10.1918