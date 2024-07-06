Мошков Иван 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

31.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мошков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1891

Жена: Мошкова (Маямсина) Ольга

Астрахань
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мельникова (Мошкова) Лидия

Мать ребёнка: Мошкова (Маямсина) Ольга

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мошков Александр

Мать ребёнка: Мошкова (Маямсина) Ольга

Смерть
31.10.1918

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