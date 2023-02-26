Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванов

Василий Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.08.1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
01.08.1808
д.Конашенки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close