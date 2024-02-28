Зылева (Поварницына) Пелагiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылева (Поварницына) Пелагiя Иванова

Место рождения

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1843

Муж: Поварницын Василiй Алексiев

Рождение ребёнка
09.11.1844

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1846

Сын: Поварницын Алексiй Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев

Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1850

Сын: Поварницын Илья Васильев

Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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