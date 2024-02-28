Зылева (Поварницына) Пелагiя Иванова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
08.02.1843
Рождение ребёнка
09.11.1844
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев
Рождение ребёнка
15.03.1846
Сын: Поварницын Алексiй Васильев
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев
Пислегова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1850
Отец ребёнка: Поварницын Василiй Алексiев
Смерть
Неизвестно