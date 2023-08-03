Гущина Анастасия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Анастасия Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Гущин Петр

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1874

Дочь: Аполинария

Отец ребёнка: Гущин Петр

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1875

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гущин Петр

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
село Селидьба
отец Димитрий Самсонов
Смерть
Неизвестно
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