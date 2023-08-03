Гущина Анастасия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Гущин Петр
Рождение ребёнка
01.01.1874
Дочь: Аполинария
Отец ребёнка: Гущин Петр
Рождение ребёнка
16.04.1875
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гущин Петр
Место жительства
Неизвестно
село Селидьба
отец Димитрий Самсонов
Смерть
Неизвестно