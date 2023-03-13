Варенова Афимья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вареновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вареновъ Илья
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Вареновъ Илья
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вареновъ Илья