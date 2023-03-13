Варенова Афимья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенова Афимья Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вареновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вареновъ Илья

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Вареновъ Илья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вареновъ Илья

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