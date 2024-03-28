флавия валиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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флавия валиана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

393 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: фридерих

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: нн

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: химнерит

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ретемер, рикимер

Отец ребёнка: теодорих 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: теодорих 1

Рождение ребёнка
420

Сын: эйрих

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
420

Сын: торисмунд

Отец ребёнка: теодорих 1

Рождение ребёнка
426

Сын: теодорих 2

Отец ребёнка: теодорих 1

Смерть
Неизвестно

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