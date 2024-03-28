флавия валиана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: фридерих
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: нн
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: химнерит
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ретемер, рикимер
Отец ребёнка: теодорих 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: теодорих 1
Рождение ребёнка
420
Сын: эйрих
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
420
Сын: торисмунд
Отец ребёнка: теодорих 1
Рождение ребёнка
426
Сын: теодорих 2
Отец ребёнка: теодорих 1
Смерть
Неизвестно