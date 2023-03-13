Кокушкинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкинъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

19.04.1808

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кокушкинъ Антонъ

Мать: Кокушкина Ульяна

Смерть
19.04.1808
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