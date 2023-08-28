Калинина (Вдовина) Александра Петрова
Место рождениясело Паниковец Елецкого уезда
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Вдовин Петр
село Паниковец Елецкого уезда
Бракосочетание
16.01.1900
Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1900
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
12.04.1902
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
26.03.1904
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Рождение ребёнка
20.10.1908
Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев ?
Смерть
Неизвестно