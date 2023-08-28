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Калинина (Вдовина) Александра Петрова

Место рождения

село Паниковец Елецкого уезда

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Вдовин Петр

Мать: не указана

село Паниковец Елецкого уезда
Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
13.10.1900

Сын: Калинин Димитрий Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1902

Сын: Калинин Семен Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1908

Сын: Калинин Василий Никитин

Отец ребёнка: Калинин Никита Казьмин

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев ?

Смерть
Неизвестно
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